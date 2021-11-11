Kaderimin Oyunu’nun afişi yayınlandı

Star’ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu’nun merakla beklenen afişi yayınlandı. Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında ekrana gelecek olan dizinin afişi büyük merak uyandırdı.

Haberler 11.11.2021 - 12:50

Kaderimin Oyunu’nun afişi yayınlandı

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İzleyici ile buluşmak için gün sayan Star’ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu’nun afişi yayınlandı.

AMASYA'DA BAŞLADI

Çekimleri Amasya’da başlayan ve İstanbul’da devam edecek olan Kaderimin Oyunu, afişiyle de büyük merak uyandırdı.

BAŞROLLERDE 3 İSİM

Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı dizi, yakında başlıyor.

Yapımını NGM Medyanın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

Kaderimin Oyunu nefes kesen hikayesi ile yakında Star’da.

Kaderimin Oyunu'ndan ilk tanıtım

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