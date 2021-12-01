Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral: İlk defa bir anneyi canlandırıyorum

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Kaderimin Oyunu’nun başrol oyuncularından Meriç Aral rolünün bilinmeyenlerini anlattı. 33 yaşındaki oyuncu “Kaderimin Oyunu öncelikle güçlü bir kadın hikayesi. Bununla birlikte canlandırdığım karakterin feminen duruşu ve de bir anne olması benim için bu projeyi cazip kıldı" dedi.

"DAHA MASKÜLEN KARAKTERLERE HAYAT VERDİM"

Aral "Son projelerimde daha maskülen duruşlu karakterlere hayat veriyordum. Helin sayesinde ben de kariyerimde yeni bir şeyi deneyimliyorum ve ilk defa bir anneyi canlandırıyorum” diye konuştu.

Rolünü, yönetmen Emre Kabakuşak ile karakter üzerine ve genel dünya üzerine yaptığı sohbetlerde, okuma provalarında çıkardığını söyleyen Meriç Aral, Helin’i üç kelime ile “Merhametli, aşık ve güçlü” diye tarif ediyor.



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Aral “Kaderimin Oyunu’nda; eşi bir sebeple kendisini terk etmiş mutlu Asiye’nin karşılaştığı trajik bir olay sonucunda Amasya’dan İstanbul’a gelmesini ve burada yaşadıklarını görüyoruz. İstanbul’a gelmesiyle birlikte kendini Helin’in ve de eski eşinin dünyasında buluyor. Bu karakterler arası çatışma da aslında hikayemizi doğuruyor” dedi.

Kaderimin Oyunu nefes kesen hikayesi ile Cuma günü saat 20.00’de Star’da.

Kaderimin Oyunu 1. bölüm 2. fragman