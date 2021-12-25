Kaderimin Oyunu seyirciyi ekran başına kilitledi

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu, dün akşam yayınlanan 4. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Bölüm sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla da büyük merak uyandıran dizi, sosyal medyada da binlerce yorum alarak gündemden düşmedi.

Haberler 25.12.2021 - 10:43

Kaderimin Oyunu seyirciyi ekran başına kilitledi

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Kaderimin Oyunu'nun yıldızı Öykü Karayel: Zilin çalmasını bekleyen öğrenci gibiyim

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

CEMAL’İN DUYGULARI ORTAYA ÇIKTI

Asiye’nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal’in gerçeği öğrenme isteğini tetikledi. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis’i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye’yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bıraktı. Fakat Asiye’nin bu hamlesi Cemal’in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Sosyal medyada da büyük ses getiren yeni bölüm, “#SanaÇıkıyorYollar” etiketiyle binlerce yorum aldı. Yaptıkları yorumlarla dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, tempoyu bir an bile düşürmedi. Kaderimin oyunu uzun süre Türkiye gündeminde üst sıralarda kaldı.

KADERİMİN OYUNU 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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