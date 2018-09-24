Dünyanın en havalı 50 semti arasında Kadıköy de var.



İngiltere temelli seyahat dergisi Time Out'un seçkin listesinde, Kadıköy 43’üncü sırada yer aldı.



Görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı anket sonucunda ortaya çıkan liste, ziyaretçilerin ‘turist gibi hissetmeden, oranın

yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler’den oluşuyor.



Listenin ilk 10’u şöyle:



1. Embajadores, Madrid-İspanya

2. Euljiro, Seul-Güney Kore

3. Nueva Villa de Aburrá, Medellin-Kolombiya

4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan

5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz

6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa

7. Neukölln, Berlin-Almanya

8. Yanaka, Tokyo-Japonya

9. Highland Park, Los Angeles-ABD

10. Fitzroy, Melbourne-Avustralya



Kadıköy için “İstanbul’un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar,

yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda

görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor” yorumu yapıldı.

