Dünyanın en havalı 50 semti arasında Kadıköy de var.
İngiltere temelli seyahat dergisi Time Out'un seçkin listesinde, Kadıköy 43’üncü sırada yer aldı.
Görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı anket sonucunda ortaya çıkan liste, ziyaretçilerin ‘turist gibi hissetmeden, oranın
yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler’den oluşuyor.
Listenin ilk 10’u şöyle:
1. Embajadores, Madrid-İspanya
2. Euljiro, Seul-Güney Kore
3. Nueva Villa de Aburrá, Medellin-Kolombiya
4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan
5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz
6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa
7. Neukölln, Berlin-Almanya
8. Yanaka, Tokyo-Japonya
9. Highland Park, Los Angeles-ABD
10. Fitzroy, Melbourne-Avustralya
Kadıköy için “İstanbul’un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar,
yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda
görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor” yorumu yapıldı.
Kadıköy 'dünyanın en havalı 50 semti' listesinde
ntv.com.trYaşam
"Turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içilecek havalı yerler"den oluşan listeye, Kadıköy de girdi.
Dünyanın en havalı 50 semti arasında Kadıköy de var.