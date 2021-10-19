Kadınbudu köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Kadınbudu köfte tarifi)

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan Kadınbudu köfte, birçok bölgede çok sevilen bir yemek. Peki kıvamında, lezzetli Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

Malzemeler



– 500 gram kıyma

– 1 yemek kaşığı tereyağı

– 2 adet soğan

– 2 yemek kaşığı pirinç

– 2 adet yumurta

– 2 yemek kaşığı un

– Tuz

– Karabiber

Kadınbudu köfte tarifi



1. Tava veya tencereye 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun. Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş soğanları ekleyin. 1 dakika kadar kavurduktan sonra kıymayı soğumaya bırakın.



2. Diğer yandan pirincinizi çok az haşlayın. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın. Yumurtayı ve baharatları ekleyin. Köfte harcınızı yoğurun.



3. En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi iзin buzdolabında bekletin.



4. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alın. Köftelerinize iri oval şeklini verin.



5. Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın. Kızgın yağda kızartın.

6. Kadınbudu köfteyi salata ve patates kızartmasıyla servis edebilirsiniz.



4 MEVSİM TAZE KIŞLIK DOMATES TARİFİ