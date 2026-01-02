Kadınların erkeklerde çekici bulduğu 3 özellik. Bilim insanları açıkladı

Adaptive Human Behavior and Physiology dergisinde yayınlanan analizde, 19 ile 70 yaşları arasındaki 122 Polonyalı kadına bir dizi erkek fotoğrafı gösterildi. Uzmanlar, kadınların bu erkekleri çekicilik oranına göre derecelendirmelerini istedi.

Araştırma, yaşlı kadınların genç kadınlara kıyasla, gür sakallı ve zayıf yapılı erkekleri daha çekici bulduğunu gösterdi.

Kadınlar, özellikle menopoz sonrasında, kasları üst vücutta biriken V şekilli vücuda sahip erkekleri daha az cazibeli buldu.

Bu durum, anneler ve kızlarının erkek seçimleri konusunda neden kuşak çatışması yaşadığına dair fikir de verdi.

Üreme çağındaki genç kadınlar ise fiziksel olarak daha güçlü erkekleri tercih etti.

Uzmanlar, bu kararın yaşlandıkça üremeyle ilgili endişelerin ortadan kalkmasıyla bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Sakal ise yaşlı kadınlar tarafından olgunluk ve statüyle ilişkilendirildi.

Wroclaw Medical University tarafından yapılan çalışmada, menopozda üreme fonksiyonlarının baskılanması nedeniyle yaşlı kadınların doğurganlıkla ilgili özelliklere daha az odaklandıkları, bunun yerine sosyal becerilere öncelik verdikleri görüldü.

Genç kadınların daha kaslı erkekleri çekici bulması ise ''sağlıklı gen aktarımı'' isteğiyle özdeşleştirildi.