Kadir Doğulu'dan Uraz Kaygılaroğlu'na: Yengenle yollayacağım

Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı'ndaki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu arasındaki Instagram yazışmaları sosyal medyaya damga vurdu.

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Oyuncu Kadir Doğulu, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Gömleğiyle dikkat çeken oyuncuya, takipçilerinden yorum yağdı. Sefirin Kızı' dizisinde Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'le (Nare)  rol arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu (Gediz) da ünlü oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.

GÖMLEĞİNE TALİP OLDU

Doğulu'nun gömleğine talip olan Kaygılaroğlu, "Gömleği bana yollar mısın Kadir abi?" yorumunu yazdı. Kadir Doğulu ise "Olur aslan parçası yengenle yollayacağım" cevabını verdi. 

Pis Yedili dizisinde birlikte rol alan ikilinin bu yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu.

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