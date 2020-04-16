Kadir Doğulu'nun doğum günü isteği

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu 19 Nisan'daki doğum günü için "Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum" diyerek destek çağrısında bulundu. İşte Kadir Doğulu'nun mesajı...

"BAĞIŞLARI BEKLİYORUM"



Sevgili dostlar, 19 Nisan bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine SosyalBen Vakfı için açtığım doğum günü kampanyama büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum.

"BİRLİKTE DESTEK OLALIM"

Ümidim, toplanan bağışlarla taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için düzenlenen resim, müzik, icat, kısa film, spor, oyun, fotoğrafçılık, dans, yaratıcı yazarlık gibi atölyelere katkı sağlamak. Haydi hep birlikte geleceğin oyuncuları, senaristleri, dansçıları, bilim insanlarına bir nebze de olsa destek olalım.

Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.Karşılıksız sevginin hüküm süreceği günlerin hasreti ile.



Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e özel klip