Kadir Gecesi tarihi 2025: Bu yıl kadir gecesi ne zaman, ayın kaçına denk geliyor?

Mübarek Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde idrak edilen en hayırlı zamanlardandır. Bu gece rahmet, huzur ve bereket yağar. Kadir Gecesi için, ''Rahmet, bereket, huzur, mutluluk ve insanların bahşedildiği gecedir.” buyurulmaktadır. 2025 Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan ayının kaçıncı günü?



2025'TE KADİR GECESİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.



Ramazan ayında yaşanan Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiği kesin olarak bilinmemekle beraber, Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.)'in “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” buyurmuş, böylece 27. gecenin ibadetle geçirilmesini tavsiye etmiştir.



Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu akbul edilir ve Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de bulunuyor. Buna bağlı olarak Ramazan’ın son gecelerinin Kadir gecesiymiş gibi değerlendirilmesi önerilir.



KADİR GECESİ FAZİLETİ



Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir Gecesi aynı zamanda selamet gecesidir. İnananlar için tan yeri ağırıncaya kadar huzur, selamet, bereket ve lütuf ihsan edilir.