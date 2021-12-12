Kadir İnanır taburcu oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

JÜLİDE KURAL İLE HASTANEDEN AYRILDI





Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı. Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kural ile birlikte kentten ayrılıp Muğla’nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken, camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen bazı hayranları, İnanır’ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.



Hastanede ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, “Dar bir alanla alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar” dedi.

DOKTOR TAKİBİ SÜRECEK

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 22 gündür devam eden tedavisinin ardından taburcu edilen Kadir İnanır’ın doktor takibinin süreceğini belirtti.

Prof. Dr. Kutluhan, “Bugün değerli sanatçımız Kadir İnanır adına mutlu günümüz. Değerli sanatçımız bildiğimiz gibi 20 Kasım’da hastanemize gelmiş bulunmaktaydı. Beyin damar hastalığı ön tanısıyla yatırıldı. 21 Kasım'da beyin damar hastalığının seyri kanama yönünde olduğu için ameliyata alındı. Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takipte yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tedavilerin ardından sanatçımızı taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Kadir İnanır’ın 22 gündür PAÜ Hastanesi’nde tedavisini gerçekleştiren doktorların takibi sürdüreceğini kaydeden Rektör Kutluhan, şöyle konuştu:

“Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi. Dolayısıyla biz de çok zorlanmadık. Kendisi de bizlere çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin, kendisini az önce uğurladık. Kadir Bey’in doktor takibi devam etmekte. İlgili doktorlarımız bu takibi yapacaklar. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum.”