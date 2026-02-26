Kadir İnanır yapım şirketlerine açtığı telif davasını kazandı. Üç film artık yayınlanmayacak

AYLAR SONRA İLK KEZ AYAKTA

Öte yandan 76 yaşındaki Kadir İnanır , bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören İnanır'dan getiğimiz ay yeni bir kare gelmişti. Usta oyuncunun geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ayakta poz vermesi hayranlarını sevindirmişti.