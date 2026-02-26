Kadir İnanır yapım şirketlerine açtığı telif davasını kazandı. Üç film artık yayınlanmayacak
26.02.2026 12:31
Kadir İnanır, "Yedi Adım Sonra" filmiyle sinemaya adım attı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, yapım şirketlerine açtığı telif davasını kazandı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, rol aldığı filmlerden bazılarının izinsiz yayınlanması üzerine yapım şirketlerine telif davası açmıştı. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, İnanır'ın açtığı davalarda iki yapım şirketiyle ilgili karar verdi.
Mahkeme, 1977 yapımı "İsyan" , 1986 yapımı "Seyyid" ile 1988 yapımı "72. Koğuş" filmlerinin yapım şirketleri Arzu Film ile Topkapı Film'in hukuka aykırı şekilde filmleri yayınladığına karar verdi.
Kararla birlikte, söz konusu filmler artık yapım şirketlerinin aracılığıyla YouTube kanalı dahil hiçbir platormda yayınlanamayacak.
Türk sinemasının yıldızlarından olan Kadir İnanır, bu zamana kadar 150’den fazla filmde rol aldı.
AYLAR SONRA İLK KEZ AYAKTA
Öte yandan 76 yaşındaki Kadir İnanır, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören İnanır'dan getiğimiz ay yeni bir kare gelmişti. Usta oyuncunun geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ayakta poz vermesi hayranlarını sevindirmişti.