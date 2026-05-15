Kadir İnanır yoğun bakıma alındı
15.05.2026 18:24
Kadir İnanır, önceki akşam yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.
YEĞENİ NTV'YE ANLATTI
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumunu yeğeni Levent İnanır NTV'ye anlattı.
İnanır, dayısının durumunun daha iyiye gittiğini söyledi.
2024'TE DE YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI
Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Sanatçının fizik tedavi süreci ise devam ediyor.