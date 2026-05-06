Kadir İnanır'dan yeni kare. Coşkun Sabah paylaştı
06.05.2026 13:57
Kadir İnanır'ın kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldığı biliniyor.
Bir süredir tedavi gören Yeşilçam'ın yıldız ismi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, usta sanatçıyı ziyaret etti.
Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan Yeşilçam yıldızlarından Kadir İnanır, 2024'te taburcu olmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle başka bir hastaneye kaldırılan usta oyuncunun tedavisi uzun süredir devam ediyor.
Bu süreçte ünlü isimler de Kadir İnanır'ı yalnız bırakmıyor. Son olarak Coşkun Sabah, 77 yaşındaki usta ismi ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır geçtiğimiz aylarda da ayakta poz vermişti.
“KADİR İNANIR'I ÇOK İYİ GÖRDÜM”
Coşkun Sabah, paylaşımına "Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır 'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle" notunu düştü.
Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde, 12 televizyon dizisinde rol alan Kadir İnanır, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım”, “Tatar Ramazan”, “Yılanların Öcü”, “Utanç” gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazındı.