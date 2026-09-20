Türk sinema tarihinin önemli oyuncularından Kadir İnanır 26 Haziran 2026 tarihinde vefat etti. Sanatçı ölümü öncesinde bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. İnanır, 14 Mayıs 2026 tarihinde akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan İnanır, önce yoğun bakıma alındı ardından da entübe edildi. Sanatçı hastanede süren tedavisi sırasında yaşamını yitirdi,

KADİR İNANIR'IN MİRAS TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

İnanır, yaşamını yitirmesinin ardından bu kez mirasıyla gündemde. Sanatçının içeriği gizli tutulan vasiyetlerin açılacağı tarih olarak önce 17 Eylül 2026 tarihi belirlendi. İnanır'ın seneler önce noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyeti İstanbul Beykoz Adliyesi'nde açılacaktı. Mahkemenin 77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığını da netleştirmesi bekleniyordu. 28 yakını kararın açıklanacağı tarihte adliyeye geldi. Bazı yakınlarına bildirim yapılmadığı için mahkeme vasiyet için kararını veremedi ve konuyu yeniden ele alacak. Mahkeme, 17 Aralık 2026 tarihinde kararını verecek.

Oyuncunun 2015'te bir adet, 2022 yılında da iki farklı vasiyet hazırladığı belirtiliyor.

Vefatı sonrası mal varlığı merak edilen Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü olduğu bunun yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunduğu iddia edilmişti. Usta oyuncunun lüks marka saatlerini, çakmak koleksiyonunu, özel işlemeli yüzüklerini ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonunu da kime bıraktığı merak ediliyordu.

KADİR İNANIR'IN MİRASI BELİRLİ BİR HESABA DAYANMIYOR

İddialara göre, sanatçının İstanbul ve Ordu gibi illerde yaklaşık 600 milyon liralık gayrimenkulü, 50 milyon liralık saat koleksiyonu, kurbağa figürlerinde oluşan 3 bin parçalık, 35 milyon liralık bir koleksiyonu, bankalarda nakit 200 milyon lirası var. Vasiyeti açıklanmadığı halde, sanatçının malvarlığı üzerinden bu hesaplamaların nasıl yapıldığı, evlerin kıymetinin nasıl belirlendiği bilinmiyor, yapılan hesaplamalar tahminden öte değil, gerçeği de yansıtmıyor.

Kadir İnanır uzun yıllar sinemaya hizmet etti, çok sayıda film çevirdi, reklam filmlerinde oynadı. İnanır, 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Genel olarak gösterişten uzak bir yaşam sürdüren sanatçının büyük bir mal varlığı olabilir. Yapılan yorumlar mirasın sanatçının uzun yıllardır beraber yaşadığı Jülide Kural'a kaldığını gösteriyor. Kural, miras konusunda ayrıntıya ve tartışmalara girmedi.

KADİR İNANIR'IN KURBAĞA KOLEKSİYONU NEDİR?

İddialar içerinde dikkat çeken konulardan birisi sanatçının kurbağa figürlerinde oluşan koleksiyonu. Kadir İnanır bu koleksiyonun varlığını 2010 yılında Bugün Gazetesi'ne verdiği bir röportajda açıkladı. İnanır, bu koleksiyon için, “Kurbağaları çok seviyorum. Bu sevgimi bilen herkes hediyeler getirdi, Bu sayede evin her yeri kurbağalarla doldu, Tabi canlı değil, bunlar obje.” bilgisini vermişti. Sanatçı, çok sayıda obje geldiği için artık koyacak kalmadığını da söylemişti.

İnanır'a ait bu 3 bin adet kurbağa objesi için 35 milyon liralık değer belirten haberler yapılıyor ancak bu hesaplamanın neye göre yapıldığı belli değil. Bu hesaba göre her bir objenin yaklaşık bin 170 lira olması gerekiyor. Sanatçı bu objelerin sevenleri tararafından getirildiği söylüyor yani bu objeler koleksiyon değeri olan el işi ve sanatçı işi pahalı ürünler değil. Muhtemelen turistik mağazalardan getirilen küçük hediyeler. Bu şekilde toplanan bir koleksiyonun 35 milyon lira etmesi pek mantıklı durmuyor.

MİRAS AÇIKLANMADIĞI İÇİN PARASAL DEĞERİ BELİRSİZ

Sanatçının 50 milyon liralı olduğu belirtilen saat koleksiyonun değeri de aynı şekilde belirli bir hesaba dayanmıyor. Sanatçının sahip olduğu saatlerin marka ve modeli konusunda bir bilgi yok. İnanır, belirli bir yaşam tarzı olan sanatçıydı ve muhtemelen kaliteli saatler ve çakmaklar biriktirdi. Sanatçı yaşamını yitirmeden önce koleksiyonlarını paylaşmadı ve bir bilgi de vermedi. Yapılan hesaplar tamamen varsayıma dayalı ve muhtemelen miras için yasal süreç başlatmaya hazırlanan yakınlarının tahmini bilgileri üzerine kurulu.

YAKINLARI MİRASTAN PAY ALAMADIKLARI İÇİN ŞİKAYETÇİ

İnanır'ın miras paylaşımı 17 Aralık 2026 tarihinde yapılacak. Ancak yakınlarının açıklamaları, mirastan pay alamadıklarını ve durumdan memnun olmadıklarını gösteriyor. Yakınları içinde yeğeni Levent İnanır öne çıkıyor. Levent İnanır, açık bir şekilde mirası tartışma konusu yapacağını söylüyor.

Levent İnanır, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, hem oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarına hem de vasiyette yapılan değişikliklere dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı Kadir dayımın. Kadir İnanır'ın, sevgili dayımın, bazılarının amcasının, kuzenlerimin 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur? Söylüyorum Türk hukuku da var, Allah'ın adaleti de var." Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın tedavi sürecine yönelik bazı imalarda da bulundu.

Miras tartışmasına giren Levent İnanır, Kadir İnanır'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada, tedavisi konusunda herhangi bir kuşku dile getirmemişti. Levent İnanır, NTV canlı yayınında, şu açıklamayı yapmıştı:

“Çok direndi, doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama buraya kadarmış. Son yıllarda ağır şeyler yaşadı. Çok direndi ama yorgun düştü. Ülkemizin başı sağ olsun. Üç gün önce de annemi kaybettik, taziyede bile kalamadım dayımın yanına geldim. Ama hayat böyle ne yazık ki...”

Levent İnanır, 19 Eylül 2026 tarihinde Nurettin Soydan'a da kendisine saat veya kravat bile bırakmadığından şikayet etti, hukuki yollara başvuracaklarını ileri sürdü . Levent İnanır'ın açıklaması şöyle:

“Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. “Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır’ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız."