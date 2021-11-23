Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin iyiye gittiği ve bilincinin açık olduğu belirtildi. İnanır'ın ayrıca yemek yemeye ve konuşmaya başladığı bildirildi.

Haberler - DHA 23.11.2021 - 15:48

Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

İlişkili Haberler

Kadir İnanır ameliyat edildi (Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?)

Kadir İnanır ameliyat edildi (Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?)

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan , ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti.

BİLİNCİ AÇIK

Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Dün uyandırılan İnanır'ın solunum cihazından ayrıldığı, bilincinin açık olduğu yine de her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

HAYRANLARI HASTANEYE GELDİ

Bu sabahtan itibaren yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtildi.

İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise bir an önce sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

ADA MASALI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...