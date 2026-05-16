Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam 'ın usta ismi Kadir İnanır hayranlarını korkuttu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki oyuncuya zatürre teşhisi konuldu. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Tedavisi süren İnanır'ın son durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yaptı:

“15 Mayıs'ta hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir."

“DÜNDEN BU YANA KISMI İYİLEŞME GÖZLENDİ”

Kadir İnanır'ın bir süre daha yoğun bakımda tedavi göreceğini söyleyen Prof. Dr. Görgen, usta oyuncunun genel durumunun yakından izlendiği ve İnanır'ın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendiğini ifade etti.