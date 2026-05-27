Kadir İnanır'ın son durumu nasıl? Eşi Jülide Kural'dan açıklama

Jülide Kural, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilen Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 'ın sağlık durumu hakkında "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç." dedi.

Hürriyet'e konuşan Kural, Kadin İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kural, tedavi gören ve entübe edilen Kadir İnanır'ın enfeksiyon değerlerinin ilk güne kıyasla iyi olduğunu ifade etti. "Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç." diyen Kural, sanatçının 2012 yılında akciğerindeki tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirtti.

“AMELİYAT PLANLANMIYOR”

Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor.”

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır son olarak 14 Mayıs 2026'da rahatsızlanarak İstanbul'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan sanatçı, solunum sıkıntılarının artması ve akciğerinde görülen tümör nedeniyle entübe edildi.

İnanır'ın entübe edildiğini yine hayat arkadaşı Kural duyurmuştu. Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” demişti. Riskli bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Jülide Kural, “İnşallah güzel haberlerini alırız” ifadelerini de kullanmıştı.

“BENİ ÇIKARIN LEVENT'İ YATIRIN”

Entübe edilen Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır da açıklama yaptı.

Levent İnanır, usta oyuncunun yeterince oksijen alamadığını, oksijen alamadığında da kan değerlerinin düştüğünü bu sebeple de entübe edildiğini söylemişti.

Dayısının iyi olacağını ümit ettiklerini ifade eden Levent İnanır, üç gün önceki görüşmelerinde konuştuklarını da şöyle aktarmıştı: “En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri bile yaptı, ‘Beni çıkarın Levent'i yatırın' dedi."

2024'TE DE YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

SİNEMAYA ADANAN BİR ÖMÜR

1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini gözler önüne serdi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği “Sinema Artisti Yarışması”nda finale kaldı. İnanır, 1968 'de de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

"Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Daha sonra “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Kadir İnanır, uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.