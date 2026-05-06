Kadir İnanır'ın son hali. Coşkun Sabah paylaştı

Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan Yeşilçam yıldızlarından Kadir İnanır , 2024'te taburcu olmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle başka bir hastaneye kaldırılan usta oyuncunun tedavisi uzun süredir devam ediyor.

Bu süreçte ünlü isimler de Kadir İnanır'ı yalnız bırakmıyor. Son olarak Coşkun Sabah, 77 yaşındaki usta ismi ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.