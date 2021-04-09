Kağıt Ev dizisinden çarpıcı afiş

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Kağıt Ev dizisinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın başrollerini paylaştığı Kağıt Ev'in afişi dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı.



Afiş fotoğrafıyla ve senaryosuyla merak uyandıran Kağıt Ev’in oyuncu kadrosunda ise Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor. İddialı kadrosu, etkileyici ve merak uyandıran hikayesi ile Kağıt Ev çok yakında Star’da.



SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE



Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ‘Suçlu Peşinde’ programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin’i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti fark etmez bile.



Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci’yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre’nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.



Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm’ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci’yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert’tir… Çünkü İnci, Mert’in herkesten gizlediği sevgilisidir.



Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan’a tutkuyla bağlanan Azra da zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.