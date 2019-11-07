Kaia Gerber ile Pete Davidson birlikte mi?

Cindy Crawford'un kendisi de eski bir model olan işadamı Rande Gerber ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Kaia Gerber'in (18) Saturday Night Live programının başarılı komedyeni Pete Davidson (25) ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

İKİNCİ KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Moda dünyasına adım attığından bu yana gündemden düşmeyen ama hiçbir kimse ile de aşk dedikodusuna adı karışmayan Kaia hakkındaki iddiaların nedeni ise ikilinin ikinci kez baş başa objektiflere takılması.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce bir restoranda yemek yerken görüntülenen ikili son olarak Davidson'ın otomobilinde görüntülendi. Oldukça rahat tavırlar sergileyen ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.



Kaia Gerber ve Pete Davidson objektiflerden rahatsız olmadı

Eski sevgilisi oyuncu Margaret Qualley ile ayrıldıktan bir hafta sonra adı Kaia Gerber ile aşk dedikodularına karışan Davidson, Hollywood yıldızlarıyla yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Ariana Grande ile beş ay içerisinde nişanlanan ve ayrılan Davidson, daha sonra ise 46 yaşındaki oyuncu Kate Beckinsale ile ilişki yaşadı.