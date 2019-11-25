Kaia Gerber ilk defa özel hayatıyla gündemde

Annesi Cindy Crawford'ın kariyer adımlarını takip eden ve bugüne kadar yaptığı reklam anlaşmaları ve çıktığı defilelerle daha 18 yaşında adını yeni nesil süpermodeller arasına yazdıran Kaia Gerber artık aşkıyla da gündemde.

MIAMI'DE HAVUZ KEYFİ



Bir süredir komedyen Pete Davidson (26) ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ilk defa objektiflere takılan Kaia Gerber yine sevgilisiyle görüntülendi. Dinlenmek için Miami'yi tercih eden genç çift hafta sonunu havuz başında geçirdi. Fotoğraflandıklarından habersiz olan Geber ve Davidson'ın eğlenceli halleri dikkat çekti.

CRAWFORD KARŞI İDDİALARI

Cindy Crawford'ın kızının daha önce Arina Grande, Margareth Qualley ve kendisinden 20 yaş büyük oyuncu Kate Beckinsale ile aşk yaşayan Pete Davidson ile birlikteliğine karşı olduğu iddiaları ise genç çiftir hafta sonu keyfinin manşetlerde yer almasına neden oldu.

