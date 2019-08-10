ABD'de 2014 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) ikinci seçilen Ukraynalı Diana Harkusha (25), fırsat buldukça Antalya'ya geliyor. Kenti çok sevdiğini söyleyen Harkusha, yaz tatilinin bir haftalık bölümü için yine soluğu Antalya'da aldı.

Milano ve New York'ta yaşayan, dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan Diana Harkusha, ilerde kente yatırım yapmayı da planlıyor. Antalya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren yakın arkadaşı Salih Özbey ile görüşen Diana Harkusha, yatırım olanakları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Sık sık Antalya'ya geldiğini, Akdeniz'i ve lezzetlerini çok sevdiğini aktaran Diana Harkusha, Antalya'nın bir gün yaşamak istediği tek yer olduğunu söyledi.

Golf tutkunu Ukraynalı güzel, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynarken basında yer almıştı.