NTV’nin bayram özel programı “eN güzel buluşmalar”a katılan Kalben, NTV sunucusu Gülay Afşar'ın sorularını yanıtladı. 1986'da İskenderun'da doğan, büyürken Anadolu'nun birçok şehirinde yaşayan, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde müzik hayatını sürdüren Kalben, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdiğini anlattı. Yılın bazı aylarında hala İstanbul'da ya da turnede olduğunu söyleyen Kalben, "Hayalini kurduğum şey gerçekleşti. İş yoğunluğundan arda kalan zamanda hayalini kurduğum şeyi yapıyorum. Ruhumdaki emekliyi mutlu etmek için güneyde bir ev kiraladım" dedi.



"BAŞKASININ ŞARKISINI YORUMLADIĞIM İÇİN Mİ SEVİLDİM’ DİYE KAYGILANDIĞIM BİR DÖNEM OLDU"



2014 yılında gitarıyla söylediği Sadece şarkısının videosuyla tıklanma rekorları kıran Kalben, 2016'da seslendirdiği İbrahim Tatlıses klasiği Haydi Söyle ile ilgili şunları kaydetti: “Müslüm Gürses hayranıyım. Bence arabesk, müziğin caz ve blues gibi bir tarafıdır. Bu yüzden Haydi Söyleyi yorumladım. İbrahim Tatlıses'in şarkısının telifiyle ilgili sadece çocuklar için çok saf bir talebi oldu. Kendisinin ricasıyla burada açıklayamayacağım ama çok güzel bir talepti. O şarkıyla çok sevilince, ‘Acaba ben başkasının şarkısını yorumladığım için mi sevildim’ diye kaygılandığım bir dönem oldu.”



"KADIN OLARAK ÖZGÜVENİMİ YENİ KAZANIYORUM"



Yeni albüm çalışmalarına devam eden Kalben, müzik dünyasında kadın olmanın yarattığı ruh haliyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu: “Kadın olarak özgüvenimi yeni kazanıyorum, erkek egemen bir dünyada çalışıyorum, bunun farkındayım. Daha fazla kadının sektörde öne çıkmasını diliyorum.”