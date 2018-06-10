Cihanı saran bir aşk masalı için geri sayım başladı. İlk Türk-Rus ortak yapımı proje olma özelliği taşıyan Kalbimin Sultanı dizisi, 13 Haziran Çarşamba günü Star ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Dizide Anna karakterini canlandıran Aleksandra Nikiforova şimdiden seyircinin beğenisini kazandı.

25 yaşındaki genç oyuncu rolü için 2,5 ay gibi kısa bir sürede Türkçe öğrenerek kendi sahnelerini kendi sesiyle oynayarak oyunculukta ki başarısını da gösterdi.



Dizide Hükümdar Mahmud ile Muallime Anna ancak masallarda yaşanabilecek büyük bir aşkın eline düşer…



Anna, 20 yaşında ve görenin bir daha bakmak istediği güzellikte bir genç kızdır. 2. Mahmud’un çocuklarına Fransızca öğretmek için saraya çağırılır ve görevlendirilir. Sevgi dolu, kibar, özgürlüğüne düşkün, kültürlü, tarihe ve sanata ilgili , esprili bir kadındır. Heyecanlandığında çok konuşur ve sevimlilik düzeyinde sakarlıklar yapar. Saray’da bu özellikleri O’nu 2. Mahmud’un gözünde diğer kadınlardan ayırır. Süse düşkün değildir ama bakımlıdır. Saf güzelliği onun diğer kadınlardan farklı olarak öne çıkmasına neden olur. Bu durum da sarayda, özellikle 2. Mahmud’un gözdesi olan Hoşyar Sultan ile yaşanacak irili ufaklı entrikalara sebep olacaktır.



Anna her şeyin üstesinden gelebilecek cesarete, bilgiye sahip olsa da kalbine söz geçirebilecek midir? Bunu kendi dahi bilemez…



Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rusya ve Türkiye’den başarılı bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

KALBİMİN SULTANI DİZİSİ TANITIMI