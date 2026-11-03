'Kam davulu' tartışmasında Yılmaz Erdoğan özür diledi

Oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan , Netflix'te yayımlanan 'Organize İşler: Karun Hazinesi' dizisindeki kam davulu sahnesine yönelik eleştirilerin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizide, Türk ve Orta Asya geleneklerinde manevi anlam taşıyan kam davulunun uyuşturucu ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Eski Türk inançlarında kamların ritüeller sırasında kullandığı davulun bu şekilde temsil edilmesi, kültürel ve manevi değerlerin yanlış yansıtıldığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

''BİLGİ EKSİKLİĞİNE DAYALI BİR ÖZENSİZLİK''

Tepkilerin ardından GÖK-DER yöneticileriyle bir araya gelen Erdoğan, görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Kam davulunun taşıdığı manevi anlamın farkında olmadıklarını belirten Erdoğan, sahnede herhangi bir art niyet taşımadıklarını söyledi.

Türk milletinin kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine her zaman saygı duyduğunu vurgulayan Erdoğan, söz konusu sahnenin bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir özensizlik olduğunu kabul etti.

Erdoğan, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek kendisi ve ekibi adına duygularını incittikleri izleyicilerden özür diledi.

GÖK-DER yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmenin karşılıklı anlayış içerisinde geçtiğini de ifade eden Erdoğan, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.