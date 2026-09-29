Kamp videolarıyla tanınıyordu. Sosyal medya içerik üreticisi vergi rekortmeni oldu

Geçen sene Bolu'nun vergi rekortmeni sosyal medya içerik üreticisi Burcu Atik oldu.

Sosyal medyada doğa ve kamp videolarıyla ilgili içerik üreten "Atik Ailesi" 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti.

Listenin ikinci sırasında ise lokantacılık faaliyetleri yürüten Gülçe Öztürk, 10 milyon 937 bin 801 lira 48 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı.

Bazı mükellefler ise bilgilerinin açıklanmasını istemediği için listede isimleri yıldız işaretiyle gösterildi.

GEÇEN SENE DE BİRİNCİ OLMUŞTU

Burcu Atik, bir önceki yıl da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu.