Kandil tarihleri 2025: Bu yıl kandiller (Regaip, Miraç, Berat, Mevlid) hangi tarihe denk geliyor?

Ellerin semaya açıldığı, duaların edildiği kadil günleri, 2025 yılı dini günler takviminde! Ramazan ayı içinde Kadir gecesi idrak edilecek. Yılın geri kalanında kutlanacak kandil tarihleri Diyanet tarafından paylaşıldı. İşte, bu yıl kutlanacak kandillerin tarihleri...



2025 KANDİL GÜNLERİ



2 Ocak 2025 Perşembe - Regaip Kandili

26 Ocak 2025 Pazar - Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe - Berat Kandili

26 Mart 2025 Çarşamba - Kandir Gecesi

3 Eylül 2025 Çarşamba - Mevlid Kandili

25 Aralık 2025 Perşembe - Regaip Kandili



KANDİLLERİN DİNİMİZDEKİ YERİ



Halk arasında kandil olarak adlandırılan bazı geceler vardır ve bunların bir bölümünün önemine ayet ve hadislerde işaret edilmiş, diğerleri de ibadet etme, şükretme ve bir anma vesilesi olarak toplum tarafından kabul görmüştür. Bu gecelere “kandil” denilmesinin asıl nedeni ise Osmanlı döneminde bu gecelerde camilerin kandille aydınlatılmasıdır.



Bu geceler, Müslümanların tövbe istiğfar edip dua etmeleri, kaza veya nafile namaz kılıp oruç tutmaları, Kur’an okuyup dinlemeleri, sadaka vermeleri gibi salih amellere ve maddî-manevî dayanışma içerisine girmelerine birer vesiledir. Öte yandan bu geceler, birlik ve beraberliğimize katkı sağladığı gibi toplumsal bir bilinç ve şuur oluşmasına da olanak tanır.