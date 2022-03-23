    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Kanserle mücadele eden Fulden Uras corona virüse yakalandı

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Haberler 23.03.2022 - 11:47

Kanserle mücadele eden Fulden Uras corona virüse yakalandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

22 Mart 2022 corona virüs tablosu

22 Mart 2022 corona virüs tablosu

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, corona virüsüne yakalandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Uras, aile üyelerinin de corona testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.

“EVDE 4 KİŞİ POZİTİFİZ"

53 yaşındaki şarkıcı “Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah’tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız" dedi.

Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Uras, geçen ay hastalığının yeniden nüksettiğini duyurmuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...