Kanserle mücadele eden Fulden Uras corona virüse yakalandı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, corona virüsüne yakalandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Uras, aile üyelerinin de corona testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.

“EVDE 4 KİŞİ POZİTİFİZ"



53 yaşındaki şarkıcı “Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah’tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız" dedi.



Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Uras, geçen ay hastalığının yeniden nüksettiğini duyurmuştu.