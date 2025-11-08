Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttı
08.11.2025 16:39
NTV - Haber Merkezi
Meme kanseriyle mücade eden oyuncu Irmak Ünal, saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünal, "Bunu dramatik hale getirmedim" dedi.
Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, yıllar önce oyunculuğu bırakıp iki çocuğu ile birlikte Bali'ye yerleşmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü isim, kısa bir süre önce meme kanseriyle mücade ettiğini açıkladı.
10 aydır hastalıkla savşan Irmak Ünal, yaşadığı süreci “Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü” diye tanımladı.
“BIRAKTIK GİTTİ”
48 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaştı. Irmak Ünal, paylaşımında “Bıraktık gitti... Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten. Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma... Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim” ifadelerini kullandı.
Cihan Ünal'ın Türkan Şoray ile evliliğinden dünyaya gelen Yağmur Ünal, ablasını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
“BAZEN ŞİFA TUTUNMAKTA DEĞİL”
Bunun bir güzellik meselesi değil ritüel olduğunu belirten Ünal, sözlerine “Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk. Bazen şifa, tutunmakta değil, artık hizmet etmeyeni zarafetle bırakabilmekte gizli” diye devam etti.
Irmal Ünal, paylaşımıyla hem duygulandırdı hem de takipçilerine ilham verdi.
“KAMPÜSİSTAN” DİZİSİYLE TANINDI
“Kampüsistan” dizisiyle şöhreti yakalayan Irmak Ünal, daha sonra “Haziran Gecesi”, “Acı Hayat”, “Arka Sokaklar” gibi projelerde rol aldı. Son olarak 2009'da “Çığlık Çığlığa Bir Sevda” adlı filmde boy gösteren ünlü isim, 2010 yılında Emre Karabacak ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. 2017 yılında Karabacak ile yollarını ayıran Irmak Ünal'ın bu evlilikten Kayla ve Vadi adında iki çocuğu oldu. Ünlü isim, senelerdir herhangi bir projede rol almadı.