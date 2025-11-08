Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttı

“BAZEN ŞİFA TUTUNMAKTA DEĞİL”

Bunun bir güzellik meselesi değil ritüel olduğunu belirten Ünal, sözlerine “Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk. Bazen şifa, tutunmakta değil, artık hizmet etmeyeni zarafetle bırakabilmekte gizli” diye devam etti.

Irmal Ünal, paylaşımıyla hem duygulandırdı hem de takipçilerine ilham verdi.