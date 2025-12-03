Kanserle mücadele eden Soner Olgun son durumunu açıkladı

Müzik çalışmalarına devam ettiğini de söyleyen Soner Olgun, “Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

"LETAFET" ALBÜMÜYLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI

1959 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım attı.

1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Olgun ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.