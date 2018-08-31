Yeni single’ı XTCY’yi çıkaran Kanye West, kapak fotoğrafı olarak karısı Kim Kardashian’ın kardeşleriyle çekilen bir karesinin, karikatürize edilmiş halini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 21 yaşına giren Kylie Jenner’ın doğum günü partisinde çekilen karede, Khloe ve Kourtney Kardashian ile Kendall Jenner da bulunuyor. Şarkıcının parçasının sözleri de dikkat çekici:



“Hastalıklı fikirlerin mi var?/Bende onlardan çok/Seni paramparça eden baldızların mı var?/Bende dört tanesi var. Kahretsin, bunlar senin kardeşlerin/Bir yere kapatılman gerek/Ya da daha büyük bir küvet gerek.”