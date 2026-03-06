Kanye West ilk kez İstanbul'da konser verecek
06.03.2026 17:43
AFP
AA
Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West, Türkiye'deki ilk konserini 30 Mayıs'ta verecek.
Ünlü yıldız Kanye West, ILS Vision ve TemaCC ortak organizasyonuyla Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşacak.
"YE Live In Türkiye" ismiyle gerçekleştirilecek organizasyon, konserin yanı sıra görsel ve işitsel sanat şöleni olarak planlanıyor.
Kanye West, kariyeri boyunca "The College Dropout"tan "Donda"ya kadar sayısız unutulmaz şarkıya imza attı.
Konsere katılmak isteyen müzikseverler için ön kayıtlar "www.yeistanbul.com" adresi üzerinden yapılacak.