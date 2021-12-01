Kanye West, Instagram hesabını sıfırladı

Instagram'a ilk kez 2016'da katılan Kanye West (Ye) 9 milyon 500 bin takipçiye sahip hesabını, pazartesi (29 Kasım) günü sıfırladı. Bu Ye'nin sosyal medyada yaptığı ilk yenilenme değil. Instagram'a ilk kez 2016'da katılan Ye, o zamandan beri hesabını pek çok kez sildi. Ye bu yıl haziranda son albümü Donda'nın yayımlanmasından önce platforma geri dönmüştü.



Ye'nin gönderilerini neden sildiği bilinmiyor. Ancak rapçinin bu hamlesi geçen hafta, ayrı yaşadığı eşi Kim Kardashian'la yeniden bir araya gelmek istediğini belirten Şükran Günü duası paylaşımından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Ye, söz konusu videoda, "Her gün bir tek ailemi nasıl yeniden bir araya getireceğimi ve neden olduğum acıyı nasıl iyileştireceğimi düşünüyorum" demişti.

Annemizi Saklarken 1. bölüm fragmanı

