Kanye West İstanbul'a geldi

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West , Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul’a geldi.

Sanatçının konser öncesindeki İstanbul programı ve ziyaret edeceği tarihi lokasyonlar hakkında ise henüz bir detay paylaşılmadı.



120 bin kişilik katılımla rekor kırması beklenen organizasyon öncesinde kent genelinde hareketlilik yaşanıyor.



Başta A Milli Futbol Takımı oyuncuları olmak üzere sanat, spor , iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.