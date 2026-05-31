Kanye West İstanbul'u salladı
31.05.2026 02:45
Son Güncelleme: 31.05.2026 02:54
Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul konserini yaklaşık 120 bin kişi izledi.
Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West Türkiye'de ilk kez sahne aldı. İstanbul Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki konsere hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi yüksekti.
Konser alanına ulaşmak isteyenler metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu, stadyum saatler öncesinden doldu.
West, konserin başlangıcını "Father" şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da "Stronger" parçasını seçti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnedeki dev küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.
Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sanatçıya eşlik etti.
Dev organizasyon için Atatürk Olimpiyat Stadı'na 150 milyon lira değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımı yapıldı. Kanye West konserinin yanı sıra, DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlendi. Etkinlikte yerli sanatçılar da sahne aldı.
Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanan konser, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.
Yaklaşık 120 bin kişinin takip ettiği konserin ekonomiye 100 milyon dolarlık bir gelir sağlaması bekleniyor.