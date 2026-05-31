Kanye West İstanbul'u salladı

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West Türkiye 'de ilk kez sahne aldı. İstanbul Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki konsere hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi yüksekti.

Konser alanına ulaşmak isteyenler metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu, stadyum saatler öncesinden doldu.

West, konserin başlangıcını "Father" şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da "Stronger" parçasını seçti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnedeki dev küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sanatçıya eşlik etti.