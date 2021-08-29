Kanye West, Kim Kardashian'la düğününü yeniden canlandırdı

Kanye West, gelecek albümü Donda'nın üçüncü dinleme partisinin kapanışında 2014'te evlendiği Kim Kardashian ile olan düğününü tekrar canlandırdı. Independent Türkçe'nin habirene görü; sahnede kullanılan gizemli gelin No Child Left Behind adlı şarkıda Balenciaga Couture gelinliğiyle sahneye çıktı.

KYLIE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI



O an geçtikten kısa süre sonra Kardashian'ın küçük kız kardeşi Kylie Jenner Instagram'da çiftin fotoğrafını paylaştı. Khloe Kardashian ise Twitter'da duruma "Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim" diye tepki gösterdi.



Kardashian'ın şşiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan West'in etkinliği perşembe (26 Ağustos) Chicago'daki Soldier Field Stadyumu'nda gerçekleşti. Organizatörler henüz aşılanmamış olanlar için alanda aşılama hizmeti sundu. İzleyiciler yayını Apple Music üzerinden canlı olarak seyredebildi.



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