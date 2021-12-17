Kanye West: Tüm evlerimi kiliseye çevireceğim

Adını resmi olarak Ye olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, yeni röportajında kapitalist düzenin toplumu öldürdüğüne inandığını söyleyere, "Bunu değiştirmenin zamanı geldi" dedi. Independent Türkçe'nin haberine göre; bundan esinlenerek sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini belirten West "bir yıl içinde evsiz kalacağını" söyledi.



West, 032c'nin son sayısında "Bu kimsesizler evini inşa ediyoruz ve bu herkesin gidebileceği bir yer olacak.Sanatçı komünü gibi olmalı. Besinler her zaman bulunabilmeli" dedi.

Yakın zamanda rapçinin Los Angeles'taki evsizlikle mücadeleye destek vermeyi planladığı, bunun için kendi şirketlerini kullanarak ihtiyacı olanlara eğitim ve barınma sağlanmasına katkı vereceği bildirilmişti.

How I Met Your Father fragmanı