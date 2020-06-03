Kanye West'ten eski korumaya 10 milyon dolar tehdidi

ABD'li rapçi Kanye West'in (42) eski koruması Steve Stanulis görevi hakkında konuştu. Stanulis "Bana korumalık yaptırmıyordu. 10 adım geride durmamı söylüyordu. Bir kez asansörün hangi katına basacağımı sorduğum için sinir krizi geçirdi" dedi.

GİZLİLİK HATIRLATMASI





Kim Kardashian'ın paparazzi maceralarıyla da ilgili konuşan, West'i ise çalışması en zor kişi, kaprisli, bahşiş konusunda en kötü kişi olarak nitelendiren özel güvenlik görevlisinin "Saçma sapan kurallarından bıkmıştım" sözleri ünlü çifti (39) çok kızdırdı.

Kanye West ve Steve Stanulis

Kanye West ve Kim Kardashian korumaya "Konuşmaya devam edersen gizlilik sözleşmesine uymadığın için 10 milyon dolarlık dava açarız" tehdidinde bulundu.