Kanye West'ten eski korumaya 10 milyon dolar tehdidi

Kanye West ve Kim Kardashian, özel hayatları hakkında konuşan eski korumalarını 10 milyon dolarlık davayla tehdit etti.

03.06.2020 - 09:28

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Eski koruması, Kanye West'in ilginç kurallarını anlattı

Eski koruması, Kanye West'in ilginç kurallarını anlattı

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ABD'li rapçi Kanye West'in (42) eski koruması Steve Stanulis görevi hakkında konuştu. Stanulis "Bana korumalık yaptırmıyordu. 10 adım geride durmamı söylüyordu. Bir kez asansörün hangi katına basacağımı sorduğum için sinir krizi geçirdi" dedi.

GİZLİLİK HATIRLATMASI


Kim Kardashian'ın paparazzi maceralarıyla da ilgili konuşan,  West'i ise çalışması en zor kişi, kaprisli, bahşiş konusunda en kötü kişi olarak nitelendiren özel güvenlik görevlisinin "Saçma sapan kurallarından bıkmıştım" sözleri ünlü çifti  (39) çok kızdırdı.

Kanye West ve Steve Stanulis  Kanye West ve Steve Stanulis 

Kanye West ve Kim Kardashian korumaya "Konuşmaya devam edersen gizlilik sözleşmesine uymadığın için 10 milyon dolarlık dava açarız" tehdidinde bulundu.

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