Karabük'te iki orman yakasının ortasında yer alan gölet doğaseverlere nefes oldu

Karabük 'teki Eflani ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yayla Deresi'nden beslenen 25-30 metre derinliğindeki gölet, dokuz günlük tatilinin son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

İki orman yakasının ortasında yer alan ve içinde çok sayıda balık türü barındırdığı için balıkçılardan da ilgi gören gölet alanında, Orman Genel Müdürlüğünce inşa edilen piknik alanları bulunuyor.

BİRÇOK KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölet, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

Kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden aileleriyle bölgeye gelenler; yürüyüş ve piknik yapıp balık tuttu. Pedallı deniz bisikletiyle gölette tur attı.