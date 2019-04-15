Fahriye Evcen-Burak Özçivit, yeni dünyaya gelen oğulları Karan'ın fotoğrafı için Katar ve Özbekistan'daki inşaat firmalarından teklif aldı.
BILBOARDLARDA YER ALACAK
İki ayrı şirketin, aile karesi için çifte 2 milyon TL teklif ettiği öğrenildi. Oyuncuların, kabul etmeleri halinde çektireceği fotoğraf, ülkenin tüm sokaklarında billboardlarda yer alacak.
KARAR 40'I ÇIKTIKTAN SONRA
İkili, teklife bebeklerinin 40'ı çıktıktan sonra karar verecek. Ailelerine de danışacak olan çiftin, çocuklarının ilk fotoğrafını doğmadan önce açtıkları Instagram hesabından da paylaşabilecekleri konuşuluyor.
Ayrıca, inşaat şirketleri oyuncuların kararlarını beklemeden önce, yeni yaptıkları siteden bir daireyi ''Çocuk hediyesi'' olarak verdi.