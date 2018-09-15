Kardashian ailesinin en minik üyeleri Chicago, Stormi ve True birbirlerine çok yakın zamanlarda dünyaya geldi.



Kim Kardashian, üçüz gibi görünen kuzenlerin fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.



37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, bebeklerin fotoğrafını “Üçüzler” notuyla paylaştı.



Fotoğrafta soldan sağa, Kim Kardashian’ın yedi aylık bebeği Chicago, Khloe Kardashian's beş aylık bebeği True Thompson ve Kylie Jenner'ın yedi aylık bebeği Stormi Webster bir arada.



Kylie Jenner, kısa süre önce, aralarında sadece gün farkı olan Stormi ve Chicago’nun ikiz gibi giydirildikleri fotoğrafı paylaşmıştı.