Karikatürist Kemal Aratan hayatını kaybetti

Yıllardır karikatür ve çizgi roman alanında eserler üreten ve Galip Tekin ile birlikte hazırladığı “Vah Vahap Vah” karakteriyle tanınan karikatürist Kemal Aratan, yaşamını yitirdi.

Gırgır, Limon, Avni ve Leman gibi mizah dergilerinde eserleri yayımlanan Aratan, 61 yaşında vefat etti. Aratan'ın kaybını eşi Satya Antar sosyal medyadan duyurdu.

Antar, paylaşımına “Canım sevgilim, biricik eşim. Ruhumun diğer yarısı, gün ışığım. Tekrar görüşene kadar hoşça kal” notunu düştü.

KEMAL ARATAN KİMDİR?

9 Nisan 1965'te Kırklareli'nde doğan Kemal Aratan, Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olmuştur. Sanat hayatına 1984 yılında Gırgır dergisinde başlayan Aratan, 1986'da arkadaşlarıyla Limon dergisini kurdu.

Kariyeri boyunca Gırgır, Limon, Avni, Dıgıl, Pişmiş Kelle ve Leman gibi mizah dergilerinde çalışan Aratan, İhtiyatsız Adam, İstedikleri Yere Gidenler, Ottomanya ve Bi Gece Daha gibi çalışmalarıyla öne çıktı.