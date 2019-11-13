Karim Benzema hacamat yaptırdı

Eibar'a karşı attığı iki golle La Liga'da 157 gole ulaşarak 156 gollü Ferenc Puskas'ı geçerken aynı zamanda Real Madrid'in La Liga tarihindeki en golcü 6. futbolcusu olan Karim Benzema, Türkiye'de de bir tedavi yöntemi olarak alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan hacamat yaptırdı.

"İYİLEŞME" NOTU DÜŞTÜ



31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına “iyileşme” notunu düştü.



Fransız futbolcunun Instagram paylaşımı

Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.

BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?



Vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri birşeyle vakum yapılarak kanın çekilmesidir. Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.

Neymar Barcelona forması giydiği dönemde hacamat yaptırmasıyla konuşulmuştu

Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak.



Hücrelerin beslenmesine ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlayan bardak çekme metodu bu etkileriyle vücuttaki sakatlıkların erken tedavisini sağlıyor.