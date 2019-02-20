Moda dünyasının efsanevi ismi Karl Lagerfeld’in dün hayatını kaybetmesinin ardından ünlü tasarımcısının Chanel’deki kreatif direktörlük görevine yeni gelecek isim belli oldu.



85 yaşında Paris'te hayata veda eden Lagerfeld'in boşalan koltuğuna 30 yılı aşkın süredir ortak çalışma arkadaşı ve Chanel'in Moda Kreasyon Stüdyosu Direktörü olan Virginie Viard (50) getirilecek.



1983 yılından bu yana Chanel için çalışan Lagerfeld'in sağ kolu olan Fransız modacı, markanın kreatif direktörlük görevine getirileceği haberini Chanel, "Böylece Gabrielle Chanel ve Karl Lagerfeld'in mirası yaşayabilir” şeklinde duyurdu.

STAJYERLİKTEN ZİRVEYE

Chanel'de stajyer olarak işe başlayan Virginie Viard, 30 yıldan fazla bir süre Lagerfeld ile çalıştı. Viard, 2017 yılında verdiği bir röportajda; “Koleksiyonları, Karl'ın çizimlerine dayanarak atölyeler ve Métiers d'Art evleri ile hayata geçiriyorum. Karl ile bağlantı kuruyorum. Taslaklarını alır almaz, süreç başlıyor. Onu memnun etmeye çalışıyorum ama onu da şaşırtmayı seviyorum” demişti.

Karl Lagerfeld ile Virginie Viard'ın plaj defilesi sonrası birlikte selam verdi.

LAGERFELD İLK KEZ SİYAH GÖZLÜKSÜZ

2 Ekim 2018’de Paris Moda Haftası kapsamında İlkbahar yaz 2019 kadın giyim defilesi hazırlayan Karl Lagerfeld ile Virginie Viard, plaj konseptli defile sonrası selam vermek için podyuma birlikte çıkmıştı. Sürekli güneş gözlüğü takmasıyla hafızalara kazınan Lagerfeld, bu fotoğraflarda ilk kez siyah gözlüksüz görülmüştü.



Virginie Viard, Chanel'in ocak ayında Paris'te gerçekleşen Haute Couture defilesinde ise podyuma yalnız çıkmıştı. Chanel, Karl Lagerfeld'in şova kendini yorgun hissettiği için katılmadığını duyurmuştu.