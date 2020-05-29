Karlie Kloss:Uzamamak için her yolu denedim

Karlie Kloss, ergenlik döneminde boyunun uzamasını durdurmak için her yolu denediğini söyledi.

29.05.2020 - 09:53

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Son olarak geliri corona virüsle mücadeleye bağışlanan Mario Tennis Aces turnuvasında efsane tenisçi Maria Sharapova ile karşılaşan Karlie Kloss boy takıntısıyla ilgili itirafta bulundu.

"AĞIRLIKLA GEZİYORDUM"

1.88 boyundaki ABD'li model, “Boyum bir anda atmadı, her zaman uzundum. Gelişimimi durdurmak için bir ara başımın üzerinde ağırlıkla geziyordum ama işe yaramamıştı” dedi.

"BÜYÜK ELBİSE GİYEBİLİYORUM"

Kloss, bu durumun yararını da şöyle anlattı: “Defilelerin kapanışında büyük bir elbiseyle yürüyebiliyorum çünkü her tasarımcı benim onu taşıyabileceğimi biliyor.”

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