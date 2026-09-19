Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişliyor. Kalp krizi değil cinayet mi?

Zincirleme Reaksiyon'un bu haftaki bölümünde şüpheli ölümler ele alındı. Programın konuğu Suç Araştırmaları Uzmanı Mesut Demirbilek oldu.

Kaşif Kozinoğlu ’nun şüpheli ölümü üzerinden kapanmış dosyaların incelenme sürecini değerlendiren Demirbilek, kalp krizi kayıtlarının arkasında başka tetikleyiciler olabileceğine dikkat çekti.

Gerçeğe ulaşmak için sadece adli tıp sonuçlarının yetmeyeceğini belirterek “Kritik adli tıp sonuçlarıyla her zaman gerçeğe ulaşamayabiliriz. Geçmişte tutulan kayıtları, tanıkları ve o dönemde yaşananlara şahit olan insanları bir bütün olarak ele alırsanız resmin tamamını görme şansınız olur.” dedi.

Zehirlenme izlerinin aradan uzun yıllar geçse bile tespit edilebildiğini vurgulayan Demirbilek, Turgut Özal örneğini vererek şöyle devam etti: “Eğer arsenik veya başka bir maddeyle zehirlenme söz konusuysa bunun izlerine yıllar sonra da ulaşılabilir. Turgut Özal’a da yıllar sonra yeniden otopsi yapılmıştı. Geçmişte buna benzer birçok örnek gördük.”

Adli araştırmalarda bir bulgunun yokluğunu kanıtlamanın da kritik olduğunu belirten Demirbilek, “Ölümün kalp krizinden kaynaklanmadığını ortaya koymak, zehirlenme tespit etmek kadar önemlidir. Aynı şekilde ölümün gerçekten kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini belirlemek de önem taşır. Aksi halde dosyanın üzerindeki şüphe devam eder.” ifadesini kullandı.

Geçmişte yapılan eksik yapılan incelemelerin günümüz teknolojisiyle çözülebileceğini belirten Demirbilek, o dönemin imkanlarıyla tespit edilemeyen bulguların yeni tekniklerle ortaya çıkarılabileceğini vurguladı. Süreçteki olası hata ve eksikliklerin bilinçli bir karartma hamlesi olabileceğini de sözlerine ekledi.

Programda ayrıca; bir ölümün şüpheli olup olmadığına savcılığın karar verdiği, hastanede gerçekleşen ölümlerde dahi iddialar üzerine mezar açılarak otopsi yapılabileceği vurgulandı.