Kasırga, 10 yıl önce kaybolan alyansı geri getirdi

ABD'nin Florida eyaletinde evlerine kasırga vuran bir çift eve döndüklerine ilginç bir şeyle karşılaştı.

Laura ve Basil Yorio, 3. kategori fırtınanın 9 Ekim Çarşamba akşamı saatte 193 km rüzgarla karaya ulaşması üzerine evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Ertesi gün evlerine döndüklerinde Laura arka bahçelerinde parıldayan bir şey fark etti.



İlk bakışta anahtarlık olduğunu düşündüğünü söyleyen kadın, daha sonra bunun kocasının yaklaşık 10 yıl önce kaybettiği alyansı olduğunu fark etti.

Evlerinde 9 yıl önce tadilat yaptıran çift, inşaat sırasında alyansın kabolduğunu birkaç kez aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Çift, Milton Kasırgası'nın şiddetli yağmurlarının uzun süredir kayıp olan yüzüğü topraktan çıkardığına inandıklarını söyledi.



Laura, "Pek çok kişinin korkunç şeyler yaşadığının son derece farkındayız ve tüm bunlardan dolayı mutlu olduğum için kendimi neredeyse biraz suçlu hissediyorum ama bu iyi bir şeydi" diye konuştu.



YÜZYILIN KASIRGASI

Yüzyılın kasırgası" olarak adlandırılan Milton, 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.



Denizde iki kez 5 kategorisine yükselen ancak Florida kıyılarını 3 kategorisiyle vuran Milton Kasırgası, eyalet geneline şiddetli rüzgar ve yağışlar getirdi.



Kasırga yıkımlara yol açan birçok hortumun oluşmasına neden oldu.