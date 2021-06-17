Kastamonu'da 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentteki bir restoranda düzenlenen Acem Hanı Gastronomi Merkezi fizibilite ve analiz raporu kapanış toplantısında yaptığı konuşmada kentin turizm alanında potansiyelinin güçlü şekilde yükseldiğini söyledi.



Kısa sürede bunun güçlü yansımalarının görüleceğini ifade eden Çakır, "Kastamonu eşsiz tarihiyle kültürüyle, gastronomi alanında, yeme-içme kültürü anlamında da engin bir zenginliğe sahip" dedi.

HEDEF UNESCO



"Akademisyenlerimizle bu işe meraklı vatandaşlarımızla öğretmenlerimizle ve ferdi çalışma yapan değerli araştırmacılar da var" diyen Çakır, "850'ye yakın kayıt altına alınmış, oldukça zengin yöresel mutfağa sahip bir yöre burası. Kastamonu olarak öncelikli hedeflerimizden biri UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında dahil olmak" diye konuştu.



Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan tarihi Acem Hanı Gastronomi Merkezi Restorasyon Projesi'nin yaklaşık 12 milyon liraya mal olması bekleniyor.



Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi handa yöresel mutfağın tanıtımı yapılacak, Kastamonu yemeklerine ilişkin eğitimler verilecek, gastronomi alanında bilimsel toplantılar gerçekleştirilecek.