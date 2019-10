"Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla ilk kez düzenlenen Kastrofest büyük ilgi gördü. Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi tarafından düzenlenen festivale Hazer Amani, Sahrap Soysal, Danilo Zanna ve Michele Esposito gibi tanınmış şeflerin yanısıra Mardin’de büyük başarılara imza atan Ebru Baybara ve sürdürülebilir tarım uzmanı Valentina Stinga gibi isimler de katıldı.

KAMTAMONU LEZZETLERİ YENİDEN YORUMLANDI



Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte ünlü şefler yerel şeflerle biraraya geldi ve Kastamonu'ya ait lezzetler yeniden yorumlandı. Çeşit çeşit doğal mantarlar, 12 bin yıldır genetiği bozulmadan tarımı yapılan siyez buğdayı, birbirinden lezzetli otlar ve doğal beslenen hayvanların etiyle pişen yemekler büyük beğeni topladı.

ERİŞTE VE MAKARNAYI BİRLİKTE YORUMLADILAR



Etkinlikte ayrıca Kastamonu'ya ait köy yemekleri ve saray mutfağı gibi atölyeler de ilgi gördü. En büyük ilgiyi ise İtalyan şef Michele Esposito ile Sahrap Soysal'ın gastroshow'u gördü. İki şef Kastamonu ve İtalya'nın geleneksel erişte ve makarnalarını birlikte yorumladı.



"TURİZM AÇISINDAN EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"



Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi sözcüsü Gülsen Kırbaş, "Bugüne kadar şehrimizin mutfağını hep İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtmaya çalıştık. Artık herkesin Kastamonu'ya gelmesi ve bu lezzetleri yerine deneyimlemesi gerekiyor. Kastamonu'nun geleneksel tatlarını tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu kentin mutfağı turizm açısından en büyük gücümüz" açıklamasında bulundu.

"800'DEN FAZLA LEZZET VAR"



Kastamonu'nun mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olduğunu Mehmet Reis ise "Kastamonu'da 800'den fazla yemek çeşidi bulunuyor. Her ilçemizin her köyümüzün kendine has farklı yemekleri mevcut. Bu zengin mutfak kültürünün herkese tanıtılması için yola çıktık. Kastrofest, Kastamonu'nun gastronomi turizminde markalaşması için bu alanda kente katma değer yaratacak. Şehrimizin mutfağıyla ilgili yiyecek ve içeceklerin, üretme tekniklerinin, sofra kültürünü de araştırarak önce Türkiye'ye sonra dünyaya tanıtmak istiyoruz. Festivalle başlayarak, yöresel mutfak mirasımızı tanıtmaya yönelik, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

STRATEJİ ÖNEMLİ



Sürdürülebilir tarım uzmanı Valentina Stinga da,Kastamonu'nun el değmemiş doğası ve henüz dünyada tanınmayan ama her biri büyük potansiyel taşıyan tarım ürünlerine dikkat çekti. Stinga Kastamonu'daki pek çok ürünün dünya pazarlarına açılabilecek kalitede olduğunu, bunun için doğru stratejiyi kurmanın önemine dikkat çekti.



MİDESİNE DÜŞKÜNLER İÇİN KASTAMONU'YA GİTMEK İÇİN 10 NEDEN



*Tabii ki pastırma. Kastamonu'daki pastırma Kayseri'yi tahtından edecek kadar lezzetli. Yanlız pastırma mı? Sucuk, kuru et ve diğer şarküteri ürünleri de bir o kadar lezzetli.



*Çeşit çeşit mantarlar. Küre dağları bozulmamış doğasıyla 40 kadar yenilebilen mantara ev sahipliği yapıyor. Bu mevsimde pek çok mantar yeni yeni çıkıyor. Özellikle aya mantarı, kuzu göbeği ve telli en değerli mantarlardan bir kaçı..



*Siyez Buğdayı... Siyez 12 bin yıllık bu buğday genetiği ile oynanmamış antik bir buğday cinsi . Zor pişmesine rağmen çok lezzetli siyez bulguru ağzının tadını bilenler için.

*Kara Erik... Bu mevsimde erik mi olur demeyin. Kastamonuya ait bu erik cinsi az şekerli ancak enfes bir tada sahip.



*Kokusundan korkmayanlar için Sarımsak. Taşköprü sarımsağı artık bir marka. Taklitlerinden sakınmak isteyenler için Taşköprü sarımsağı kabuğunu soyduğunuzda hafif pembe bir renge sahip. Diğer sarımsaklarda bu pembe renk bulunmuyor...



*Kokulu Karadeniz üzümü. Hafif erik hafif çileği andıran nefis kokusuyla başdöndüren bir lezzet. Şimdi tam zamanı..



*Taze ceviz. Yeni yeni toplanan Kastamonu cevizi hem besleyici hem lezzetli.



*Banduma. Hindi eti ve hamur parçalarıyla hazırlanan bu yemek bir başyapıt



*Tiridine banmak için. Kastamonu denince akla ilk gelen lezzetlerden. Nefis bir et suyu ile hazırlanan tirit, kel simiti lezzetlendiriyor. Tam ağzınıza layık



*Çeşit çeşit reçeller. Ahududu, böğürtlen, yaban armudu, acı elma. Tüm reçeller genelde organik meyvelerle yapılıyor ve hepsi birbirinden lezzetli.