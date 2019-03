Kate Beckinsale, geçtiğimiz günlerde 2.8 milyon takipçili Instagram hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi. Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson’la dudak dudağa görüntülenen ve bir süredir yaşadığı aşkla gündeme gelen 45 yaşındaki oyuncunun aktif şekilde kullandığı hesabını temizlemesi hayranlarını şaşırttı. Beckinsale, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle The Dirt filminin Los Angeles prömiyerine katılan Beckinsale, ünlü rock grubu Mötley Crüe'nun kariyerini anlatan filmden çıktıktan sonra Batı Hollywood'daki Whisky a Go Go adlı mekanda, grubun canlı performansını izlemeye gitmişti.

Basın mensuplarını peşlerinde sürükleyen çift, etkinlik çıkışında çağırdıkları özel aracın arka koltuğuna geçmiş, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ve patlayan flaşlara aldırmadan öpüşmüştü.